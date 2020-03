НБА ЛаВар Бол с нова доза изказвания, нарече Зайън Уилямсън "дребен" и "бавен" 29 март 2020 | 12:28 Прочетена 285 0



"Стига. Ще убия това момче. Той е твърде дребен, твърде бавен. Прекалено бърз съм за него. Той е младок, човече. В най-добрите ми години щях да го убия. Прекалено силен и бърз съм", категорично отсече ЛаВар.



LaVar Ball on Zion Williamson: “I’ll murder that boy. He too small…he too slow” https://t.co/YMIcGkRmok — TalkBasket (@TalkBasket) March 28, 2020



Бащата на гарда на Ню Орлиънс Лонзо Бол - ЛаВар Бол, никога не е криел високото си самочувствие. Десетки са неговите забавни интервюта, в които говори неща, които единствено той си знае. Колкото и несериозно да звучи, в последното си участие в подкаста "Pardon My Take" Бол нарече високия 198 сантиметра и тежащ 129 килограма Зайън Уилямсън "дребен" и "бавен"."Стига. Ще убия това момче. Той е твърде дребен, твърде бавен. Прекалено бърз съм за него. Той е младок, човече. В най-добрите ми години щях да го убия. Прекалено силен и бърз съм", категорично отсече ЛаВар.Синът му Лонзо и Зайън са съотборници в Ню Орлиънс Пеликанс, като надеждите за светло бъдеще на отбора минават именно през наличието на новобранеца Уилямсън, който е смятан за следващата супезвезда на НБА. Не е ясно дали това "сериозно" изказване на Лавар няма да навлече нови проблеми на сина си, каквито имаше преди в престоя си в ЛА Лейкърс.



