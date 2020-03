Мъжкият национален отбор на Иран остана без селекционер, след като местната федерация по волейбол освободи досегашния селекционер Игор Колакович. След като Олимпийските игри в Токио бяха отложени заради пандемията от коронавирус, ръководният орган е взел решението да се раздели с Колакович. Договорът на черногорския специалист е бил до август тази година, когато трябваше да свършат Игрите в японската столица.

Президентът на федерацията Мохамад Реза Даварзани заяви, че най-вероятно отново ще бъде чуждестранен треньор, който ще води "персите" на Олимпиадата догодина.

