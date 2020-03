Отново се заговори за интерес на Гуардиола към Бонучи

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола e потърсил да привлече нов стабилен защитник, като го е намерил в лицето на опитния Леонардо Бонучи от Ювентус, твърдят английските медии. Причината са колебливите изяви на Джон Стоунс и непрестанните контузии на иначе убедителния Аймерик Лапорт.

Интересното е, че бранителят за пореден път е свързван с трансфер при "гражданите", откакто Гуардиола пое отбора. От пресата на Острова обаче не отчитат няколко важни факта. В италианските медии са убедени, че той се е разбрал с Ювентус да подпише нов договор за още цели 4 сезона. Също така не бива да се забравя, че неговата възраст е 32 години. Той обаче е твърд титуляр при Маурицио Сари, въпреки силната конкуренция в отбраната на "бианконерите", като това допълнително би усложнило евентуално негово преминаване в Сити.

Pep Guardiola has lined up Juventus centre-back Leonardo Bonucci to replace the England international at the Etihad.



