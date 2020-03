Футболистите на Барселона останаха сами в борбата си срещу ръководството

Ръководството на Барселона лека-полека напредва в желанието си да намали разходите си за заплати по време на паузата във всички спортове заради пандемията от коронавирус. Така баскетболният отбор, и тези по хандбал, хокей в зала и футзал публично обявиха, че вече са се съгласили на този ход, предложен от техните шефове. Остава само това да стане и с футболния състав, който обаче е и най-скъпоплатеният, и то с голяма разлика спрямо останалите.



Капитанът на баскетболистите Анте Томич, този на хандбалистите Виктор Томас, този на хокеистите Айтор Егирола и този на представителите на футзала Серхио Лосано съвсем ясно изявиха своята позиция в подкрепа на предприетите от клуба мерки и така футболистите останаха сами в преговорите си с шефовете.

This difficult situation with corona virus makes us a part of much bigger team then just Barca basketball and for someone who is fortunate to make so much money it is not a heroic act to give up a part of it, in comparison to what people earning less are going through.