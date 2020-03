Водни спортове Австралийската сензация в плуването Титмус: Бях в най-добрата форма в кариерата си 29 март 2020 | 11:19 - Обновена Прочетена 132 0



За австралийската сензация в плуването Ариарне Титмус със сигурност новината за отлагането на Олимпийските игри в Токио не е била сред най-приятните. 19-годишната световна шампионка на 400 метра свободен стил от 2019 г. трябваше да направи своя олимпийски дебют в Япония това лято, но за момента това се отлага поне с една година заради пандемията от COVID-19. View this post on Instagram A post shared by ARIARNE TITMUS (@ariarnetitmus_) on Dec 14, 2019 at 12:31am PST

Австралийката съжалява, че Игрите се отлагат, тъй като се е намирала в отлична форма: "Тренировките миналата седмица бяха вероятно най-добрите в моята кариера, това е нещото, заради което съм разстроена. Бях в страхотна позиция и трябва да успея да продължа така. Но ще се върнем и ще бъда в същата позиция отново, надявам се с една допълнителна година, че ще бъда дори по-добра. Не мога да знам в момента", сподели 19-годишната Титмус, която миналата година победи Кейти Ледецки във финала на 400 м свободен стил на планетарния шампионат.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

