Крауч: Надявах се Роналдо да ме разпознае в Ибиса, но не него стори

Бившият английски национал Питър Крауч, известен с неподправеното си чувство за хумор, разказа за свои случки с бразилския легендарен нападател Роналдо и бившия си съотборник в Ливърпул Мартин Шкъртел.

"Денис Бергкамп беие специален и щеше да е невероятно да играя рамо до рамо с него, но първият ми избор за партньор би бил оригиналния Роналдо. Не съм сигурен дали стиловете ни на игра щяха да си паснат, но само 90 минути с него щяха да осмислят живота ми. Всъщност, веднъж го срещнах. Бях на почивка в Ибиса и го видях на плажа. Беше зает да пие бутилка след бутилка бира, като междувременно балансираше пепелник на корема си. Всеки път щом довършваше питието си, супермоделът, който беше с него, му носеше ново. Шансът да се снимам с него беше твърде добър за изпускане, така че отидох. Надявах се да ми каже: "О, ти си Крауч!", но той въобще не знаеше кой съм. Направихме снимката и аз си тръгнах, а той остана в невидение, че съм футболист.

Peter Crouch:



“I met Ronaldo once. He was drinking and had an ashtray balanced on his stomach.



Every time he finished a beer, a supermodel brought him another.



I hoped he would say: ‘Oh, you’re Crouch!’ But he didn’t have a clue who I was. We took a photo and off I went." pic.twitter.com/0xAkCNrxjQ