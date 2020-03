Еди Хърн с голям жест (видео)

Британският боксов промоутър Еди Хърн заяви, че ще награди служителите на Националната здравна служба, които се борят с пандемията причинена от коронавируса, с безплатни билети за всичките му големи събития за една година, след като светът на спорта се възобнови.

Агентът на Антъни Джошуа ще дари по 200 билета на спектакъл. Това ще включи и двубоят между британецът и Кубрат Пулев за сблъсъка за титлата в IBF, както и този между Дерек Чисора и Александър Усик.

„Мислехме за това как да изкажем благодарността си към невероятните работници на НЗС, които безкористно помогнаха на всички в тази криза причинена от COVID-19. Те бяха невероятни и от наша страна в Matchroom Boxing обявяваме нова схема за това, когато се върнем към организирането на боксовите спектакли, където ще раздадем по 200 билета на работниците от НЗС. Надяваме се това да се случи още това лято“, каза Хърн.

