Челси изчаква решението на Реал Мадрид по отношение на Хакими

Отборът на Челси проявява интерес към десния халф-бек на Реал Мадрид Ашраф Хакими, който в момента е преотстъпен в Борусия (Дортмунд), твърди "Мирър".

Както е известно, мароканският национал прекара двугодишен наем в германския тим, който ще изтече в края на сезона. Най-вероятно той ще се върне обратно при мадридчани, тъй като в сделката между двата клуба няма включена опция за неговото откупуване, въпреки желанието на Дортмунд да го задържи. Хакими е категоричен, че би останал в Реал единствено ако попада в плановете на наставника Зинедин Зидан, като на неговата позиция играят Даниел Карвахал и Алваро Одриосола, който също е преотстъпен, но в Байерн (Мюнхен). Той обаче може да действа и по десния фланг.

Chelsea have asked Real Madrid about Morocco international Achraf Hakimi.



The 21-year-old defender has spent the season on loan at Borussia Dortmund and has been one of the standout stars in the Bundesliga. (Mirror) #CFC