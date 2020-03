Други Хартс спира заплатите на играчи, които не искат да намалят възнагражденията си 28 март 2020 | 19:30 - Обновена Прочетена 138 0



Club Statement: The club feels it is necessary to clarify, once again, that contrary to a report in the media, no ‘warning’ has been made to our players in regard to agreeing to wage cuts or Clause 12 being invoked.



Read in full https://t.co/L6OcGkZkwB pic.twitter.com/xlSBQi4P6L — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) March 27, 2020 Причина за съкращаването на заплатите са мерките, които бяха въведени в Шотландия срещу пандемията от COVID-19.



