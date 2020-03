Организаторите на Вуелтата планират да я проведат навреме

Директорът на една от трите най-престижни колоездачни обиколки в света Вуелта – Хавиер Гийен, заяви, че организаторите на надпреварата планират тя да започне по график въпреки тежката криза с коронавируса в Испания.

El mapa de #LaVuelta20



Here it is, the map of #LaVuelta20 pic.twitter.com/OKcAcNHDsT