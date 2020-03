На този ден: Майкъл Джордан бележи рекордните си 69 точки в НБА

На 28 март 1990 г. баскетболната икона Майкъл Джордан нанизва 69 точки в мрежичката на Кливланд Кавалиърс - върховото му точково постижение в кариерата. Двубоят, провел се в Охайо, завършва с резултат 117:113 за Чикаго след продължение.

“He’s one in a million, one in a billion." Thirty years ago, Michael Jordan torched Cavaliers for 69 points https://t.co/flpuUtRL3H