Огбона: Отначало в Англия се подиграваха на Италия

Италианският защитник на Уест Хам Анджело Огбона разкритикува британското правителство заради закъснелите мерки срещу пандемията от коронавирус. Той спомена отношението на Острова спрямо нейния епицентър в Европа, а именно Апенините, като коментира и физическата форма на играчите във Висшата лига.



Защитник на Уест Хам: Сякаш чакаха някой да умре, за да вземат мерки

"Когато започна всичко, имаше скептицизъм, по извънредната ситуация се действаше лекомислено. Мисля, че имаше също така намерение да се предпази страната икономически след Брекзит. Властите подцениха много сериозен глобален проблем. Отначало се подиграваха на нас (Италия - б.р.), мислеха, че преувеличаваме и раздуваме проблема. Аз живея в Лондон, но веднага се притесних за нас и семейството ми в Италия. Трябва да ви кажа истината - поне в Лондон имаше притеснение. Празни супермаркети, по-малко хора наоколо, но Лондон не е Англия.

