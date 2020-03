Волейбол Валентин Братоев: Затвориха всичко в Доха преди седмица! Спортът тотално го преместиха за септември 28 март 2020 | 16:53 - Обновена Прочетена 38 0



Българският волейболист Валентин Братоев даде специално интервю за Дарик радио и dsport.bg. В него играещият за катарския Ал Араби роден състезател сподели каква е ситуацията в Доха във връзка с пандемията от коронавирус. Той ще се завърне след броени дни в България със семейството си и разкри какви са професионалните му бъдещи планове. За волейбола, семейството, заразата от Covid-19 и живота в Катар - Валентин Братоев. View this post on Instagram Game fay tomorrow ,fingers crossed . A post shared by Valentin Bratoev (@valiobratoev) on Nov 19, 2019 at 9:58am PST „Добре сме ние, стоим си в Доха затворени вкъщи, защото ситуацията тук също не е добра. Не може да се излиза свободно навън, не може да се излиза по групи. Може да се пазарува и да се ходи до аптеката, но всичко останало е затворено – паркове, градинки. Като цяло прекарваме времето вкъщи и чакаме да дойде 30 март, когато ще пътуваме обратно за България“. „Затвориха всичко тук преди около седмица. „Затвориха всичко тук преди около седмица. Спортът тотално го преместиха за септември. Завършихме на първо място, като ни остана един мач да изиграем. Имаше равен брой победи с отбора на Боби Георгиев. Трябваше да изиграем последния мач, който беше своеобразен финал, но той ще се играе през септември. И тъй като ние имаме договори тук до май месец, не е много ясно какво ще правим, но много вероятно е други хора да изиграят нашето първенство през септември", сподели Вальо Братоев. „Волейболът и хандбалът със сигурност са спрени тук. До колкото разбрах футболът ще изчака затишие на бурята „коронавирус" около месец-два и първенството ще се доиграе в първия момент, в който показателите на вируса слязат надолу". Той коментира и как Катар се справя с пандемията от коронавирус и какви мерки се взимат в страната: „Според мен тук хората по-адекватно и по-рано предприеха мерките. Не мога да кажа дали данните са точни или не. Това, което излиза е около 524 заразени от вчера с 0 смъртни случаи. Но тук се изолираха цели квартали. Имаше много случаи в един квартал, който е индустриална зона, в който живеят много чужденци – повечето от Пакистан, Бангладеш, Индия. Те живеят в една стая по 8-10 души. Направо затвориха целия квартал – нито има влизане, нито излизане. Остават вътре да работят супермаркета и аптеката, за да могат хората да се снабдяват с провизии". „Всичко е готово, билетите са подготвени. Живот и здраве на 30 март сутринта тръгваме за България. Анулираха директния полет Доха-София и сега трябва да летим 18-20 часа. Имаме още седем часа престой в Прага с двете деца. На тях маска ще им сложим, но кой колко ще стои с нея от малките… Дъщеря ми е по-голяма, ще прави 6 години и е по-разбрана, докато малкия е на 2 години и половина и не виждам как ще изкара около 18 часа с маска на устата, но ще пробваме – да видим". "След това в България 14 дни изолиране без мърдане от вкъщи. Каквито са мерките – това е положението. Трябва да се направи всичко възможно за да не се разпространява вируса и да не се застрашават хората, които са около нас. Виждам, че много хора нарушават тази карантина. На мен това ми се струва много безотговорно от тяхна страна. Няма как да си сигурен дали имаш или нямаш зараза. Може да нямаш никакви симптоми и пак да има", заяви българският волейболист. „За момента няма да пътувам към Катар за мачовете през септември. Не е 100% сигурно, но, честно казано, вече се понаиграх навън. Бях се върнал 1-2 години в България, после пак в Япония, пътувания.. Не съм убеден, че това вече е моето. Липсва ми част от семейството ми, което е в България. Пък и нивото у нас се вдигна. Надявам се сега след кризата нещата да не са безкрайно по-зле. Нивото се беше вдигнало, заплащането също е както трябва. Липсва ми да играя и с брат ми, така че бих се върнал в България, освен ако няма, разбира се, нещо много по-добро. Аз мисля и искам да се установя в България, жена ми не иска. От там идват разногласията, така че и това ще трябва да седнем да го изясним между нас.



„Волейбол ще има със сигурност, когато и да е края на тази пандемия. Въпросът е какви ще бъдат икономическите последствия и върху волейбола. Ще се започне някакъв волейбол от момента, в който вече се знае, че няма разпространение на тази болест. Със сигурност в следващите 1-2 години икономическите последствия върху цялата държава ще бъдат доста неприятни. Не, в Катар това не се обсъжда. Как може да се обсъждат икономически последствия тук като още не беше тръгнал коронавирусът и тук отпуснаха 28 милиарда долара само за борба с вируса. Говорим за цифри, които ние не можем изобщо да си ги помислим. Те специално няма за какво да се притесняват, да му мислим ние", завърши Валентин Братоев.

