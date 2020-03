Муту: Бобо Виери ми забрани да използвам паркинга на Интер

Скандалният бивш нападател Адриан Муту разказа две любопитни случки от 6-месечния си престоя в Интер отпреди цели 20 години.

"Пристигнах в Интер през декември, бях на около 20 години. Там бяха Роналдо, Баджо, Саморано, Санети, Рекоба, Панучи, Виери, Перуци, Блан, Ди Биаджо, Зеедорф, Кордоба, като всички те бяха мои идоли. Споделях съблекалнята с тях. Възхищавах им се и ги ценях. Веднъж спечелихме дузпа на тренировъчен мач. Бях в отбор с Баджо и го помолих да я изпълня. Прехвърлих Перуци и нацелих напречната греда. В този момент "мечката" Перуци стана и започна да ме гони. Трябваше да тичам до третото игрище и не се върнах, докато не се уверих, че вече го няма.

