Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до шампионската титла на Русия

Первое место – за «Локомотивом»! Сегодня Всероссийская федерация волейбола приняла решение завершить Чемпионат России сезона 2019/20 и распределить места среди клубов Суперлиги Париматч согласно предварительному этапу. Таким образом, по итогам нынешнего сезона и первого места в регулярном чемпионате, «Локомотив» впервые в своей истории становится чемпионом! Жаль, что в силу обстоятельств мы не смогли провести «Финал шести» и разделить радость победы вместе с нашими болельщиками. Спасибо, что поддерживали нас весь этот сезон! Мы вас любим, наша Локосемья!

