Тихомир Иванов - късметлията, който може да тренира навън

View this post on Instagram

Пазете се приятели!! Нашето здраве и това на близките ни е най-важно в този момент. ‍‍‍ Късметлия съм че мога да използвам дворът с тази хубава трева и дори успях да направя няколко скока. @redbullbulgaria @redbull

A post shared by Tihomir Ivanov (@ivanov.tihomir.hj) on Mar 19, 2020 at 9:06am PDT