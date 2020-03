Испания Барселона също се включи с дарение 28 март 2020 | 14:38 - Обновена Прочетена 106 0



След като в Барселона донякъде изясниха въпроса с намаляването на заплатите на играчите, от клуба анонсираха на своя сайт, че са се включили в борбата с пандемията от коронавирус чрез дарение. Става въпрос за 30 хиляди маски, предоставени на Департамента по общественото здраве на Каталуния. От "Марка" пък предоставиха повече детайли по дарението. Въпросните маски не са със санитарни цели, а за всекидневна употреба. Те ще бъдат разпределени в районите с възрастно население. Предпазните средства са произведени в Китай и са предоставени от клубния партньор Taiping Life Insurance. RESILIENCE | The #coronavirus crisis has wreaked havoc on healthcare and economies worldwide — including in sports. It is one of the greatest challenges FC Barcelona has ever had to face.



