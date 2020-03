НБА Кармело Антъни за бивш №2 в Драфта: Кой? 28 март 2020 | 13:43 - Обновена Прочетена 440 0



ЛеБрон Джеймс, Кармело Антъни, Крис Бош и Дуейн Уейд. Джеймс влиза в Драфт 2003 директно от гимназията, като без особени колебания е избран под номер 1 от Кливланд Кавалиърс.



Дотук добре, обаче. Вторият избор принадлежи на Детройт Пистънс. Клуб, който току-що е отпаднал на финалите на Източната конференция, но разполага с чудесен шанс да добави в отбора си последното парченце от пъзела, за да доминира в НБА. Все пак в тогавашния отбор на Пистънс личат имената Чонси Билъпс, Рип Хамилтън, братята Бен и Рашийд Уолъс и Тайшон Принс - невероятен списък от играчи. Та, Пистънс избират младия 213-сантиметров големец Дарко Миличич, който се състезава професионално в сръбския тим Хемофарм до този момент (б.р - сега БК Вършац).



Следователно Детройт печели трофея през следващия сезон, разчитайки на своето ядро от чудесни баскетболисти. А какво прави Миличич? Изиграва 34 мача през новобранския си сезон, в който записва средно по 1.4 точки и 1.3 борби за 4.7 минути на мач. В плейофите влиза в 8 мача, но участието му в тях е по-скоро за статистиката.



Все пак Миличич прави не чак толкова лоша кариера в НБА, защото изиграва 468 мача сред най-добрите. В един от последните си сезони вкарва средно по 8.8 точки и взима по 5.2 борби за Минесота.



Да се върнем в днешно време. Миличич премина през кариера като кикбоксьор, а в момента е обикновен фермер в родината си Сърбия. А в НБА не са забравили или май са забравили за него.



По време на видео на живо в социалната мрежа "Инстаграм" Дуейн Уейд подметна на Кармело Антъни за името Дарко Миличич. Мело първоначално не разбра за кого говори Ди Уейд и просто отговори на въпроса му с въпрос - "Кой?".



