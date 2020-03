Фен запали димка вкъщи след триумф на Football Manager

Запален привърженик на футболната симулация Football Manager не се оставя да бъде завладян от депресията заради липсата на реални мачове. Джейми Тауърс от Англия сподели снимки как е отпразнувал спечелването на титлата на популярната игра. Оказа се, че той е запалил димка в стаята си.

„Ден 14 без футбол: Току-що станах шампион на Football Manager”, хвали се той в Twitter.

Day 14 without football:



Just won the league on football manager pic.twitter.com/VWnL4zN5Um