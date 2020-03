Кауай Ленърд се доближава най-много до стила на Джордан, смята известен журналист

"Бих казал, че играчът е Кауай Ленърд. Той се доближава най-много до Майкъл Джордан в момента", заяви Смит, а след това се аргументира за избора си. "Не казвам, че Кауай е най-добрият, защото знаете, че не чувствам, че е той. Мисля, че ЛеБрон е най-добрият, но той е по-различен играч от Майкъл Джордан. Ленърд или вкарва, или играе защита. Не е задължително да прави играчите около себе си по-добри, той просто бележи топката в коша. И когато го наблюдавам, само от гледна точка на стила, как той подхожда към играта и какво прави на паркета, мисля, че в момента много прилича на Майкъл Джордан".

