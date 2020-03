Връщането към тренировки в Милан се отлага

Nota ufficiale: la ripresa degli allenamenti della Prima Squadra maschile, femminile e del Settore Giovanile è rinviata a data da destinarsi https://t.co/z95csLloc0



Official statement: the return to training to be deferred until further notice https://t.co/QCGu2sp9dJ pic.twitter.com/l1UymuVUGC