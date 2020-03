Лацио предлага нов договор на Имобиле

Голмайсторът на Лацио Чиро Имобиле ще получи от клуба предложение за подновяване на договора си. Новият контракт ще бъде до 2025 година и в него има допълнителни бонуси за брой отбелязани голове, участия в Шампионска лига и други, твърди Calciomercato.

Досегашният договор на Имобиле с римския клуб изтича през лятото на 2023 година. Според информации интерес към нападателя проявявят Евертън и Наполи, но той предпочита да остане в Рим. През този сезон Имобиле има 27 гола и 7 асистенции в 26 мача в Калчото.

