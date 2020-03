Други спортове Макс Уитлок се надява, че вдъхновява поколението след себе си 27 март 2020 | 16:45 Прочетена 78 0



Двойният олимпийски медалист в спортната гимнастика от Рио де Жанейро 2016 Макс Уитлок се надява, че ще задържи вниманието на младите си последователи към този спорт в условията на пандемията от коронавирус. 27-годишният британец редовно публикува в профила си в Instagram упражнения у дома, с които се надява да задържи вниманието на малките гимнастици и те отново да се върнат в залата, след като пандемията отмине. Той коментира и как му се отразява отлагането на Олимпийските игри в Токио с една година. View this post on Instagram A post shared by Max Whitlock MBE (@maxwhitlock) on Mar 27, 2020 at 2:42am PDT “Ако трябва да бъда честен, ще кажа, че с всяка година става по-трудно – тренировките са по-трудни и възстановяването отнема повече време. Но се опитвам да гледам положителните неща и е страхотно, че не отмениха Олимпиадата. В тази ситуация нито един спортист нямаше да се подготви”, сподели Уитлок. “Ако трябва да бъда честен, ще кажа, че с всяка година става по-трудно – тренировките са по-трудни и възстановяването отнема повече време. Но се опитвам да гледам положителните неща и е страхотно, че не отмениха Олимпиадата. В тази ситуация нито един спортист нямаше да се подготви”, сподели Уитлок. В момента той се радва на компанията на съпругата си Леа и 13-месечната си дъщеря Уилоу в дома им в Есекс – играят заедно, тренират заедно. Уитлок сподели и защо е решил да показва упражнения на своите последователи: “Исках да направя нещо, с което да помогна на всички тези милиони деца, които не могат да излязат и да правят това, което искат. Мисля, че това е важно, когато се върнат към нормалното – децата да не са далеч от гимнастиката. Искам да ги задържа за гимнастиката и се надявам, че споделянето на тези тренировъчни сесии ще помогне.” 0



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

