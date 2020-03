Донарума: Най-много ме е било страх от Кристиано Роналдо

Вратарят на Милан Джанлуиджи Донарума отговори на редица въпроси, зададени от феновете на тима посредством Инстаграм.

"Любимият ми футболист винаги е бил Кака. Стаята ми беше пълна с негови плакати, така че определено Кака. Справих се лесно с напрежението при дебюта ми, като останах скромен. Винаги давам своя максимум. Най-доброто спасяване, което в момента си спомням, е това на Дида срещу Аякс в Шампионската лига. При цялото ми уважение към двама шампиони като Абиати и Роси. Най-трудното ми спасяване беше след удар на Макароне от Емполи, той беше от много близо. Преди мач слушам малко музика, после си говоря с треньорите на вратарите, а накрая се фокусирам изцяло върху загрявката.

