Второ момиче за бившия плейбой Кристиан Виери

View this post on Instagram

25Marzo2020 Ieri era il compleanno di un grande mito e proprio sulle note di “Amor mio Basto io Grandi braccia Grandi mani avrò per te Stretto al mio seno freddo non avrai No, tu non tremerai Non tremerai..”♥ ..sei nata tu, Isabel mia.. Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene... Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello... ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola.. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisognoFar finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo.. Ringrazio mio marito @christianvieri che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto.. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuta con messaggi e chiamate prima e dopo... un grazie gigante va al mio super ginecologo @francovicariotto e la moglie perché oltre ad essere due grandi professionisti si sono rivelati ancora una volta persone di famiglia...( rapporti che vanno oltre) Tutto il team dalle ostetriche, all’anestesista, infermiere, donne, mamme, ma prima di tutto persone umane che mi hanno dimostrato tutto il loro grandissimo affetto in un momento dove i miei affetti veri non potevano essere presenti #welcomeIsabel #mammabis #papabis #stellinabigsister Grazie grazie grazie @andreavarani

A post shared by Costanza Caracciolo (@costy_caracciolo) on Mar 26, 2020 at 11:23am PDT