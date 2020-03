eSports Мачове от Беларус и CS:GO с българско участие в Super hot залозите на Winbet 27 март 2020 | 14:56 - Обновена Прочетена 474 0



Winbet е избрал за вас два Super hot залога именно от там и един двубой с българско участие от играта CS:GO.



Първата среща е между отборите на Рух



Двата отбора стартираха с победи и са с равен брой точки.



Рух постигна успех над Динамо Минск с 1:0 в първия си мач, а Енергетик се наложи над БАТЕ Борисов с 3:1.



Очакванията ни са за оспорван двубой, в който ще видим сериозен брой попадения.







Втората среща е Торпедо Белаз Жодино и ФК Белшина Бобруйск. Мачът е с начален час 17:00.



Жодино победи Шахтьор Солигорск с 1:0 в първият си двубой за сезона, а Белшина загуби с 1:3 от ФК Минск и е на последно място във временното класиране.



Прогнозите ни са за втори пореден успех на Жодино, но без „суха“ мрежа.







Последното предложение е за битката по CS:GO между Evil Geniuses и 100 Thieves. В отбора на Evil Geniuses, които са носители на титлата от Esl One New York 2019, играе българина Цветелин “Cerq” Димитров и нашето виждане е, че те ще успеят да надделеят над 100 Thieves.



