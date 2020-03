Звезда на Бостън сподели любимия си момент от новобранската година

Rookie year first game at OKC... melo and PG 2 guys i tried to be like growing up ... free throw line melo said wassup to me lol I was geeked

— Jayson Tatum (@jaytatum0) March 26, 2020

Крилото на Бостън Джейсън Тейтъм успешно поема диригентската палка и вече се утвърждава като лидер на "келтите". 22-годишният баскетболист демонстрира страхотните си качества вече три години като професионалист в НБА. Покрай пандемията от коронавирус, повлияла на спирането на сезона в НБА, Тейтъм намира повече време за комуникация с феновете в социалните мрежи, а един от интересните въпроси, зададени му от фен, е свързан с любимия му момент от новобранската година."В новобранската ми година, първият ми мач срещу Оклахома Сити Тъндър. На паркета бяха Мело и Пол Джордж, двама от играчите, на които се възхищавах като малък... В един момент на наказателната линия Мело ми каза "К'во става", при което аз бях страшно развълнуван", пише Тейтъм в публикация в "Туитър"