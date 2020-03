Капитанът на Юве с три предложения за помощ на клуба

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини е проявил инициативност и е предложил три варианта как играчите да помогнат на клуба във връзка с принудителната пауза в Серия "А" заради пандемията от коронавирус. И трите са свързани със заплатите на футболистите, като са били съгласувани с ръководството. Решението, което удовлетворява всички страни, предстои да бъде взето до края на месеца.

Chiellini talked with Agnelli & Paratici to find a solution to reduce the player’s wages during these time. They came up with 3 solutions. At the end of this month a decision will be made.



[Gazzetta dello Sport]