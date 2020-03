Бербатов: Санчо няма да се замисли много дали да отиде в Юнайтед

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов е убеден, че крилото на Борусия (Дортмунд) Джейдън Санчо лесно би се съгласил да стане част от "червените дяволи". Той добави, че това ще е добре както за отбора, така и за младия талант.

"Тази седмица много се изговори за преминаване на Санчо в Манчестър Юнайтед. В неговия случай, тъй като той е англичанин и става въпрос за Юнайтед, не смятам, че той ще се замисли много дали да отиде там. И преди съм го казвал - той има качествата, скоростта, головете и асистенциите, за да играе за тях. Убеден съм, че също така той би искал да продължи да играе в националния отбор, а Гарет Бейл ще го гледа повече във Висшата лига. За мен той ще е чудесно попълнение и съм любопитен да видя какъв ще бъде стартовият им състав. Юнайтед разполагат с Маркъс Рашфорд, Антони Марсиал, Даниел Джеймс, Мейсън Грийнууд и най-вероятно от следващия сезон Санчо. Въпреки че ти би искал да има конкуренция сред младите футболисти, може да бъде и трудно да ги видим всички в игра по едно и също време.

