Все повече клубове на Острова не искат да доиграват сезона, твърди The Athletic

Все повече клубове от Премиър лийг настояват да няма да доиграване на сезона, твърди The Athletic. Засега футболът на Албиона е спрян до 30 април, а преди дни представители на отборите се обединиха около идеята да завършат шампионата. Гласовете на 14 от всичките 20 клуба са необходими, за да се вземе решение за анулиране на първенството. На Острова започнаха да анулират сезоните The Athletic цитира изказвания на представители на клубовете и други шефове от футболната асоциация, без обаче да разкрива техните имена. Според тях футболните хора, настоявайки за доиграване на сезона, биха били изглеждали нелепо в очите на останалите англичани, които в момента се борят с пандемията от коронавирус. „В момента на никого не му е до футбол. Бихме изглеждали като капризни дечица“, коментирал един от тях. „Проблемът с COVID-19 ще става все по-сериозен и няма как да се говори за възобновяване на тренировъчния процес. Със заразата можем да се справим леко само ако през следващите 2-3 месеца всички си останем вкъщи“, добавя друг футболен човек.

