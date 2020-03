Испания В Ла Лига обмислят възможността за "Боксинг дей" 27 март 2020 | 11:23 Прочетена 236 0



копирано

Ла Лига и Асоциацията на местните футболисти проведоха втора среща за тази седмица, като позициите на двете страни са по-близки от всякога, отчитат испанските медии. Те са обсъждали редица теми, свързани с пандемията от коронавирус като възможното подновяване на сезона и евентуалното орязване на заплатите на играчите. Сред най-интересните подробности е вероятността следващата кампания да започне не по средата на август, а през септември, в случай че настоящата не завърши до 30 юни. Междувременно, новият шампионат не бива да приключи твърде късно, след като Евро 2020 беше изместено за следващото лято. Така може да се наложи отборите да играят мачове и по Коледа, каквато е традицията в Англия. Christmas football in #LaLigaSantander?



It's being considered for 2020



https://t.co/sW5B4rwNqT pic.twitter.com/wsiNG9LpEc — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 27, 2020 Както е известно, първенството в Испания е спряно поне до 11 април, когато е последният ден от обявеното извънредно положение в страната. Другата седмица ще има повече яснота около рестартирането на сезона, когато президентът на Ла Лига Луис Рубиалес ще се срещне с отборите от първите две нива на местния футбол.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 236

1