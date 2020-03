НБА Айзея Томас чакал оферта от плейофен отбор 27 март 2020 | 11:08 - Обновена Прочетена 103 0



.@isaiahthomas & @RealJayWilliams on @NBA legacy, free agency, how he's staying in shape and balancing fitness with family during quarantine, his respect for players like @KingJames and @KDTrey5, his off-court ambitions, + more.



Watch the full : https://t.co/xj0acTmY3e pic.twitter.com/SLxbUvAxeR — The Boardroom (@boardroom) March 26, 2020

"Психически, просто се опитвам да бъда колкото се може по-позитивен, знаейки, че мога да контролирам всичко в тази ситуация. Не бяха баскетболните ми умения в центъра на размяната, бе моето бизнес решение", добавя още гардът. Бившият лидер на Бостън Селтикс Айзея Томас е далеч от най-добрите си години. 175-сантиметровият гард бе един от най-неудържимите играчи, като реализираше по близо 29 точки на мач преди три години с екипа на "келтите". Сега ситуацията е доста по-различна. В момента Томас е без отбор, след като изигра 40 мача за Уизардс, но бе пратен в ЛА Клипърс, които се отказаха от услугите му. Двукратният участник в "Мача на звездите" говори за това в интервю за "The Boardroom".“Бях подхвърлен в размяна, разбрах това, когато се случи... И след това се отказаха от услугите ми. Играх в 40 мача за Вашингтон Уизардс, но когато Клипърс се отказаха от мен, се опитвах да намеря плейофен отбор, за да проверя дали ситуацията е добра. Все още чаках за добра възможност, останах готов и тогава се случиха всички тези неща с коронавируса, които спряха всичко", казва Томас.В 40-е мача с екипа на Уизардс Томас записа средно по 12.2 точки и 3.7 асистенции за 23 минути на мач."Психически, просто се опитвам да бъда колкото се може по-позитивен, знаейки, че мога да контролирам всичко в тази ситуация. Не бяха баскетболните ми умения в центъра на размяната, бе моето бизнес решение", добавя още гардът. 0



