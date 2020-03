Испания Барселона обяви антикризисни мерки 27 март 2020 | 06:17 Прочетена 199 0



копирано

Испанският гранд Барселона обяви какви антикризисни мерки предприема във връзка с пандемията от коронавирус и последвалото от това свиване на приходите. pic.twitter.com/jGBWnX4GiS — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 27, 2020

"Мерките са изцяло съобразени с трудовото законодателство и принципите за справедливост и съразмерност. Нашата цел е възстановяването на дейността на клуба колкото може по-скоро", пише в съобщение в официалния сайт на Барселона.

Спортните обекти на клуба пък ще преминат към департамента по здравеопазване на провинция Каталуния, за да бъдат използвани при необходимост. View this post on Instagram Miss you. #StayAtHome A post shared by FC Barcelona (from ) (@fcbarcelona) on Mar 26, 2020 at 2:58pm PDT

По последни данни САЩ изпревариха вчера Италия и Китай и сега са с най-много случаи на зараза с новия коронавирус в света, предаде Франс прес, като се позова на най-новите данни на университета "Джонс Хопкинс" и на в. "Ню Йорк таймс". Резултатите са следствие на мащабното тестване, което приложи администрацията на президента Доналд Тръмп. Броят на смъртните случаи в САЩ е значително по-малък от Италия например - 1178 срещу 8165. В клуба ще намалят работното време на всички служители и пропорционално с това ще бъдат съкратени и заплатите."Мерките са изцяло съобразени с трудовото законодателство и принципите за справедливост и съразмерност. Нашата цел е възстановяването на дейността на клуба колкото може по-скоро", пише в съобщение в официалния сайт на Барселона.Спортните обекти на клуба пък ще преминат към департамента по здравеопазване на провинция Каталуния, за да бъдат използвани при необходимост.По последни данни САЩ изпревариха вчера Италия и Китай и сега са с най-много случаи на зараза с новия коронавирус в света, предаде Франс прес, като се позова на най-новите данни на университета "Джонс Хопкинс" и на в. "Ню Йорк таймс". Резултатите са следствие на мащабното тестване, което приложи администрацията на президента Доналд Тръмп. Броят на смъртните случаи в САЩ е значително по-малък от Италия например - 1178 срещу 8165.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 199

1