Волейбол Две волейболни сърца в епицентъра на заразата 27 март 2020



Капитанката на женския национален отбор по волейбол – Елица Василева, е в епицентъра на пандемията от коронавирус - Италия. Българката играе в местния "Игор Горгонзола" Новара. Градчето се намира в Северна Италия, само на 50 километра от Милано в най-засегнатата област Ломбардия. Самата тя има съмнения, че е изкарала коронавируса, тъй като преди три месеца с отбора участваха на Световното клубно първенство в Китай, когато бумът на заразата започна. Световното клубно първенство в Китай, когато бумът на заразата започна. За Елица и приятеля – един от най-добрите волейболисти в света, който също играе на Апенините – сърбинът Александър Атанасиевич, днес е 17-ти ден на пълна изолация. "Излизаме много рядко – само до супермаркета. Правим го на 2-3 може и 4 дни. Положението продължава да бъде сериозно. Изпълняваме всичко, което са ни заръчали от клубовете и от държавата тук, и се надяваме, че колкото повече сега сме затворени вкъщи и спазваме правилата, толкова по-бързо ще сме всички заедно и ще водим нормален начин на живот", споделя българската волейболистка Василева и Атанасиевич са заедно от лятото на 2017 г. Докато бе състезателка на руския "Динамо" Казан, капитанката на "лъвиците" редовно пътуваше до Италия, за да гледа на живо Алекс с екипа на "Перуджа". След това българката продължи кариерата си в Италия, което позволи на двамата да бъдат по-често заедно. Въпреки това двамата спортисти имат изключително динамичен живот, разпокъсан между тренировки и безкрайни пътувания за мачове. За разлика от познатото ежедневие, сега волейболната двойка има време за всичко. По време на карантината, животът им, както и на повечето хора, се преобръща на 180 градуса. Те се сблъскват с далеч по-спокойно, но и еднообразно ежедневие. Въпреки това, двамата намират начин да се забавляват – поддържат форма със стекове минерална вода под домашна карантина. Разбира се, не забравят и любимата волейболна топка, която в този момент им липсва повече от всякога. Специално за bTV, двамата показаха част от подготовката си в домашни условия. View this post on Instagram Happy 2020 A post shared by Elitsa Vasileva (@eci_) on Jan 1, 2020 at 8:02am PST "Всеки ден сменяме упражненията и гледаме да са различни, за да се разнообразяваме. Планираме деня си предварително, така че да сме заети през целия ден и да имаме занимания, за да не ни е скучно. Тренираме в случай, че възобновим сезоните, тъй като нямаме официална информация, какво ще се случи с първенствата в Италия" Волейболният шампионат в Италия беше спиран на три пъти, преди заразата да завладее цялата страна. Бъдещето на първенството е неясно, както и съдбата на повечето шампионати по целия свят. Това позволява на двойката да има повече време да експериментира със своите възможности в… кухнята. Разбира се, всичко съобразено с хранителния режим, който трябва да спазват, за да са постоянно във форма. Италия вече не е същата. Въпреки това волейболната двойка е сигурна, че това, което се случва на Апенините и по света, можем да го разрешим всички заедно. Далеч от дома, волейболистката похвали мерките, които са взети в България, сравнявайки ги със закъснелите на Апенините. View this post on Instagram TRIPLETEMVP #provedthemwrong #nothingtoadd prase sampion A post shared by Elitsa Vasileva (@eci_) on May 7, 2018 at 12:50pm PDT "Аз съм много щастлива, че мерките, които се взеха в България, предотвратиха по-голямото разпространение на заразата“, добавя Ели. Самата Елица с усмивка на лице споделя: "Надявам съвсем скоро да мога да се прибера свободно вкъщи и така да можем всички да можем да сме по-свободни и щастливи заедно" Изолацията за Елица и Александър продължава, както и за всички нас! Както на терена, така и извън него – волейболната двойка може да бъде пример, че социалната изолация е важна в борбата с коронавируса. Домашната карантина продължава, но… с усмивка на лице и много любов от две волейболни сърца в епицентъра на заразата! btvnovinite.bg btvnovinite.bg

