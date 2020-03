Рафаел Надал и Пау Гасол с призив към испанските спортисти

Рафаел Надал призова испанските спортисти да помогнат за събирането на 11 милиона евро за борба с пандемията от коронавирус. Испания е една от най-засегнатите държави в света с над 56 хиляди заразени и над 4000 починали от COVID-19. Испанското правителство днес продължи извънредното положение поне до 12 април.

Носителят на 19 титли от турнирите от Големия шлем Надал заяви, че вече е обсъдил с баскетболиста от НБА Пау Гасол с какво може да помогнат и са решили да създадат инициатива за подкрепа на Червения кръст в осигуряването на защитно оборудване и инфраструктура за подпомагане на уязвимите семейства в Испания, засегнати от вируса.

"Мисля, че ние сме спортистите в голяма част заради вашата подкрепа и сега е моментът, в който вашите спортисти няма да ви провалят", каза 33-годишният Надал в специално видео.

Rafa Nadal and Pau Gasol are teaming up in the fight against the COVID-19 pandemic.https://t.co/Ip5LxnmIoq