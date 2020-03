Дрю Брийс дарява 5 милиона долара на щата Луизиана

Куотърбекът на Ню Орлиънс Сейнтс Дрю Брийс обяви в профила си в Инстаграм, че той и съпругата му Британи даряват 5 милиона долара за подпомагане на най-засегнатите жители на щата Луизиана от кризата с коронавируса COVID-19. 41-годишният Брийс подписа преди дни нов двугодишен контракт със "светците", който е на обща стойност 50 милиона долара.

"Приоритет за нас е да помогнем на обществото в тези трудни времена. След продължителни разговори с местни организации ние решихме да се мобилизираме и да доставяме по 10 000 порции храна на ден в Луизиана на деца, възрастни хора и семейства в нужда, докато ситуацията не се нормализира. Нека всеки свърши своята работа, запазим надежда и преминем през това заедно", написа Брийс в профила си.

