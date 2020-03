ММА Ковингтън: Масвидал не е на нивото на Макгрегър 26 март 2020 | 17:42 Прочетена 132 0



mma.bg Колби Ковингтън не е готов да се помири със своя бивш най-добър приятел Хорхе Масвидал. Двамата дълги години тренираха заедно и бяха близки, но се скараха за титлата в категорията и не спират да се обиждат. Ковингтън е този, който не спира да говори по адрес на своя бивш другар, който рядко му отговаря. "Chaos" беше гост в подкаста на MMAFighting и отново засегна темата за своя приятел. Колби вярва, че няма да има битка между Усман и Масвидал, защото Хорхе не искал да се бие с борци. Ковингтън смята, че Масвидал ще настоява за Макгрегър, но не трябва да има такава битка, защото Хорхе не е на нивото на ирландеца. Ето какво още сподели бившия временен шампион, който призова за реванш с Усман:"Вече ви казах, че този работник Масвидал или така наречения "уличен Юда" ще стигне до битка с Усман, но той не иска да се бие с Марти "фалшивите новини". Хорхе не иска да се бие с борец, защото не може да се бори. Масвидал може само да разчита на късметлийски удари. Не трябва да забравяме, че той има към 15 загуби в кариерата си. Всичко е хайп около него. Той е средняк, ако погледнем статистиката му през последните години. Той не е победил някой голям боец от топа на категорията.Това е тъжното днес в спорта, защото няколко нокаута и хората започват да те мислят за бияч от световна класа. Това не е реално. Масвидал няма да подпише за битката с Усман. Той трябваше отдавна да е подписал, но вместо това им създава проблеми. Той иска да се бие с Макгрегър и мисли, че заслужава тези пари, но не е така, защото той не е от нивото на Макгрегър. Масвидал трябва да влезе в клетката с Усман и да бъде разобличен или да остави големите да се бият. Трябва да има втори рунд между мен и Марти." 0



