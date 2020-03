Драфтът в женската НБА пред празни трибуни

Драфтът в Женската национална баскетболна асоциация ще се проведе на 17 април, но при отсъствието на каквито и да било състезателки, гости или представители на медиите, съобщиха от лигата.

Церемонията по приемането на най-обещаващите млади звезди в женския баскетбол ще бъде максимално орязана заради паднемията от коронавируса COVID-19 в САЩ. Тя обаче ще бъде предавана по телевизията в каналите на ESPN.

The WNBA will hold a virtual draft without players, guests and media on April 17.



The league will also honor Gigi Bryant, Alyssa Altobelli and Payton Chester. pic.twitter.com/G76PpTKD4S