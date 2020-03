ММА Стипе Миочич не мисли за трилогия с Кормие в момента 26 март 2020 | 14:05 Прочетена 122 0



копирано

Шампионът в тежка категория Стипе Миочич не си дава зор и не бърза да се връща в клетката. Миочич си върна титлата през август миналата година, след като нокаутира Даниел Кормие във втората им битка. Стипе си отмъсти и отново окупира върха, но получи контузия на окото и все още се възстановява от нея. Преди години Стипе чака повече от година, за да получи втори шанс срещу Даниел, който го победи с нокаут в първата им битка.



Сега Стипе му го връща и споделя, че сега се интересува само от работата си и от това да помага на хората по време на проблемите с коронавируса. Шампиона се раздава, за да прави своя град по-добро място за живеене, а за битката с Кормие ще мисли по-късно. Ето какво сподели Стипе в интервю с Меган Оливи:

View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc) on Mar 23, 2020 at 11:03am PDT

"Вероятно ще има битка между мен и Кормие през лятото, но честно казано с това, което се случва в момента не се тревожа за такава битка. С моите колеги от пожарната тренираме и си помагаме, за да правим нашия град по-добър. След победата ми над Кормие, моите колеги ми дадоха четката и ме пратиха да чистя тоалетните. Може би ще има трета битка през юли или август. В момента се интересувам само от работата в пожарната и това, което трябва да правя там. Има толкова много хора, които се нуждаят от помощ. Има хора, които ще останат вкъщи и някои от тях може да се разболеят. Излагам себе си на риск и нямам проблем с това. Искам да съм сигурен, че когато се прибера у дома моето семейство ще е добре. И в двете професии трябва да сте хладнокръвен и спокоен, без значение каква е ситуацията."



mma.bg Стипе МиочичДаниел Кормие"Вероятно ще има битка между мен и Кормие през лятото, но честно казано с това, което се случва в момента не се тревожа за такава битка. С моите колеги от пожарната тренираме и си помагаме, за да правим нашия град по-добър. След победата ми над Кормие, моите колеги ми дадоха четката и ме пратиха да чистя тоалетните. Може би ще има трета битка през юли или август. В момента се интересувам само от работата в пожарната и това, което трябва да правя там. Има толкова много хора, които се нуждаят от помощ. Има хора, които ще останат вкъщи и някои от тях може да се разболеят. Излагам себе си на риск и нямам проблем с това. Искам да съм сигурен, че когато се прибера у дома моето семейство ще е добре. И в двете професии трябва да сте хладнокръвен и спокоен, без значение каква е ситуацията."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 122

1