Завръщането на Джон Уол остава за следващия сезон

"Следвайки указанията за социално дистанциране, Уол вече не може да тренира интензивно с треньорския щаб на Вашингтон и съотборниците си. Дори той да работи всекидневно вкъщи, ще бъде невъзможно да се повтори тази интензивност, която му бе нужна в тренировките с отбора", споделят от The Washington Post.



"We’re very anxious to see John Wall in uniform next year." https://t.co/eK8T26i0SY — SLAM Newswire (@SLAMnewswire) March 25, 2020

Позабравеният гард на Вашингтон Уизардс Джон Уол няма да се завърне на паркета през настоящия сезон, дори ако той бъде удължен заради пандемията от коронавирус. Това съобщи генералният мениджър на Уизардс Томи Шепърд. Уол не е стъпвал на паркета в официален мач от 27 декември 2018 г., като непрестанно е преследван от контузии."Следвайки указанията за социално дистанциране, Уол вече не може да тренира интензивно с треньорския щаб на Вашингтон и съотборниците си. Дори той да работи всекидневно вкъщи, ще бъде невъзможно да се повтори тази интензивност, която му бе нужна в тренировките с отбора", споделят от The Washington Post.Уол можеше да се завърне далеч по-рано, но скъса ахилесово сухожилие заради нелепо падане вкъщи през февруари миналата година. През сезона се появяваха кадри от загрявки преди мачовете на Уизардс, в които Уол забиваше и показваше, че завръщането му не е далеч.



