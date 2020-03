Алексей Вербов напусна Зенит! Треньорът ще продължи кариерата си в друг клуб

View this post on Instagram

Алексей Вербов покидает @volleyzenit! Тренер продолжит карьеру в другом клубе. В этом сезоне казанский клуб выиграл Кубок России под руководством Алексея Игоревича. Желаем удачи в дальнейшей карьере

