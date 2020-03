Сергей Бубка: Отлагането на Олимпиадата ще позволи на спортистите да съхранят здравето си

Олимпийският и шесткратен световен шампион на овчарски скок Сергей Бубка приветства решението на МОК и на властите в Япония да отложат за следващата година Олимпийските игри в Токио, които трябваше да започнат на 24 юли. Причината за решението е глобалната пандемия от коронавирус.

Бубка, който спечели олимпийската титла през 1988 година в Сеул, в момента е президент на олимпийския комитет на Украйна.

The Olympic Games WILL TAKE PLACE no later than summer 2021

The Olympic Flame has already been ignited and will remain lit in Tokyo throughout this period

Lighting the flame at the @Tokyo2020 Opening Ceremony will mean peace and tranquility reigns again on the planet@iocmedia pic.twitter.com/ZBq5t569WJ