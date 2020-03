Хабиб Нурмагомедов няма представа какво се случва с UFC 249

View this post on Instagram

Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять что происходит вообще. Где дерёмся и дерёмся ли вообще, а как на счёт весогонки и место проведения боя , такого я себе не представлял ))) #UFC249 что ты такое)))?

