Другата седмица ще решават за "Уимбълдън", няма да е пред закрити врата

Извънредна среща на борда на директорите на All England Lawn Tennis Club през следващата седмица ще вземе решение дали и кога ще се проведе предстоящия тенис турнир от "Големия шлем" - "Уимбълдън".







The AELTC is continuing a detailed evaluation of all scenarios for The Championships 2020, including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19 outbreak.https://t.co/BjlPiyuTtf — Wimbledon (@Wimbledon) March 25, 2020 От последното изявление на организаторите става ясно още, че е изключен вариантът турнирът да се проведе пред закрити врата, от какъвто вариант вече се възползваха множество спортове по време на епидемията от новия коронавирус. Организаротите съобщават, че работят в унисон с АТР, WTA, ITF и другите "Големи шлемове", за да стигне до оптималното решение. Уточнява се, че подготовката за "Уимбълдън" започва в края на месец април, докогато засега са отменени повечето масови спортни мероприятия в световен мащаб. Тенис календарът е отменен до 7 юни, когато по принцип приключва сезонът на клей и събитията се местят на тревни кортове.



Така следващата седмица феновете ще узнаят какво ще се случи с "Уимбълдън", след като организаторите на "Ролан Гарос" си заслужиха куп негативи със самоволното решение да отложат турнира за месец септември.

