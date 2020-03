НБА Максимален договор на хоризонта за Донован Мичъл 25 март 2020 | 17:23 Прочетена 120 0



Donovan Mitchell ‘likely’ to sign max contract extension with Jazzhttps://t.co/chsca1m49H — Sportando (@Sportando) March 24, 2020

23-годишният гард постепенно се оформи като основен играч в династията на Джаз. Настоящата кампания е неговата трета като професионалист в НБА, а средните му показатели до спирането на сезона сочат 24.2 точки, 4.4 борби и 4.2 асистенции в 63 мача. Мичъл също така записа и дебютното си участие в "Мача на звездите" миналия месец. В момента той се възстановява от заразния коронавирус, който го застигна след контакта му със съотборника и първи заразен с COVID-19 в НБА Руди Гобер.

