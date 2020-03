Киелини също ще преподпише с Ювентус

Новият договор на защитника на Ювентус Джорджо Киелини е въпрос само на формалности, твърди "Гадзета дело спорт". Както е известно, клубът води преговори също и с Джанлуиджи Буфон и Леонардо Бонучи.

Контрактите на Буфон и Киелини изтичат през това лято, като изданието вече съобщи, че стражът се е договорил да остане в тима за поне още един сезон. Сега това е сторил и бранителят. Той скъса кръстни връзки в самото начало на сезона, като се завърна в игра малко преди паузата в първенството заради пандемията от коронавирус.

The BBC will continue. Chiellini and Buffon will extend their contracts by one year while Bonucci has already renewed until 2024. [GdS] pic.twitter.com/17AWtDSQTg