Пореден играч в Сампдория е заразен с коронавируса

Халфът на Сампдория Едгар Барето е с положителен резултат за коронавирус. Това разкри парагвайският посланик в Италия Роберт Мелгарехо. Така 35-годишният южноамериканец стана седмият футболист на "моряците", за когото се знае, че е заразен с COVID-19.

"Барето и съпругата му са дали положителни проби за коронавирус, като в момента изтърпяват периода си на изолация. Те обаче са в много добро състояние. Ситуацията в Италия е доста сериозна. Най-голямото ми желание е пандемията да не засегне Парагвай прекалено тежко", заяви дипломатът пред "Ла Унион".

Former Atalanta player Edgar Barreto has tested positive for coronavirus.



The Paraguayan was a star of our 2010/11 Serie B Title and currently plays for Sampdoria.



We wish Edgar all the best and hope for a speedy recovery!



Forza Edgar #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Xhn7IL1neF