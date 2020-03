Кметът на Бергамо: Мачът Аталанта - Валенсия бе биологична бомба

Кметът на Бергамо Джорджо Гори се съгласи със становището на експерти, че мачът Аталанта - Валенсия е причина за масовото разпространение на коронавируса в област Ломбардия.

Аталанта прие Валенсия на 19 февруари в първи осминафинал от Шампионска лига на неутрален терен на "Сан Сиро" в Милано пред 45 000 зрители. Аталанта спечели с 4:1, а кметът на Бергамо е убеден, че този мач е ускорил заразяването на много хора в района.

"Този мач стана биологична бомба. Тогава не предполагахме какво ни очаква. В Италия първият пациент се появи на 23 февруари. Явно вирусът вече активно се е разпространявал и си представете в този момент над 40 000 души, които тръгват към Милано и вероятно повечето от тях са били заразени. Мнозина гледаха мача на групи, имаше много контакти", каза Джорджо Гори, цитиран от италианските медии.

