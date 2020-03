Баскетбол Играч на Олимпия (Милано) с вербална атака срещу Евролигата 25 март 2020 | 15:59 Прочетена 134 0



копирано





"Мисля, че Адам Силвър се справи чудесно. Наистина, той е толкова активен и размишлява по толкова теми в НБА. И той спря сезона бързо. В Европа им отне цяла вечност, бяха толкова бавни. Решението им бе взето по-късно, отколкото трябваше. Но Адам Силвър беше бърз. Особено с предстоящия турнир "Мартенската лудост", който почти бе започнал. Чувствам, че всички разчитаха на решенията му", каза американското крило.



Michael Roll on suspension due to coronavirus: "In Europe, they took forever, dragged their feet"



| Eurohoops https://t.co/FlaY7G5GoA — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) March 25, 2020 "Играхме с Реал Мадрид у дома без фенове. И след това пътувахме до Валенсия за още един мач. Там също нямаше фенове, правителството не го позволи. След това, следващата седмица, трябваше да домакинстваме на Олимпиакос. Два дни преди това гръцкото правителство забрани всички полети до Италия. Това попречи на пътуването им. Не искахме да играем, не искахме да напускаме страната, защото може би нямаше да се върнем. Никой не знаеше каква е ситуацията на границата и дали някой от екипа ни няма да се зарази, докато пътувахме. Тогава щяхме да сме под карантина далеч от семействата си за две седмици", споделя Рол. Крилото на Олимпия (Милано) Майкъл Рол е бил недоволен от просрочването на решението да се прекъсне сезона в Евролигата. 32-годишният баскетболист коментира създалата се ситуация заради пандемията от коронавирус в подкаста "The Habershow""Мисля, че Адам Силвър се справи чудесно. Наистина, той е толкова активен и размишлява по толкова теми в НБА. И той спря сезона бързо. В Европа им отне цяла вечност, бяха толкова бавни. Решението им бе взето по-късно, отколкото трябваше. Но Адам Силвър беше бърз. Особено с предстоящия турнир "Мартенската лудост", който почти бе започнал. Чувствам, че всички разчитаха на решенията му", каза американското крило."Играхме с Реал Мадрид у дома без фенове. И след това пътувахме до Валенсия за още един мач. Там също нямаше фенове, правителството не го позволи. След това, следващата седмица, трябваше да домакинстваме на Олимпиакос. Два дни преди това гръцкото правителство забрани всички полети до Италия. Това попречи на пътуването им. Не искахме да играем, не искахме да напускаме страната, защото може би нямаше да се върнем. Никой не знаеше каква е ситуацията на границата и дали някой от екипа ни няма да се зарази, докато пътувахме. Тогава щяхме да сме под карантина далеч от семействата си за две седмици", споделя Рол.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 134

1