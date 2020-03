Зимни спортове Тина Вайратер излезе в пенсия 25 март 2020 | 15:28 - Обновена Прочетена 236 0



"Всичко си има край (освен наденицата, която има два). Да, казах го. От днес официално се оттеглям и съм пенсионер. Беше вълнуващо пътуване, приключението на живота ми. Всичко, което съм днес, дължа на ските. 15 години след първото ми състезание за Световната купа, мога да кажа без никакви съжаления, че дадох всичко от себе си", сподели в социалните медии 30-годишната Вайратер.



View this post on Instagram A post shared by Tina Weirather (@tina_weirather) on Mar 25, 2020 at 4:07am PDT

В близо 10-минутно видеообръщение към феновете си Вайратер благодари на всички, които са й помогнали по някакъв начин в кариерата й в алпийските ски, белязана от 7 операции на колената още до 21-годишната й възраст.



В кариерата си Тина Вайратер постига 9 победи за Световната купа в три различни дисциплини и общо 50 подиума. През 2017 и 2018 година тя печели малкия Кристален глобус в супергигантския слалом. Има сребърен медал в Супер-Г от Световното първенство в Ст. Мориц през 2017 година и бронзово отличие в същата дисциплина от Олимпийските игри в Пьончан през 2018. Вайратер има и 5 медала (2 златни и 3 сребърни) от юношески световни първенства.



